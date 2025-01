Treni, Salvini “Grave se opera di qualcuno per battaglia politica”

ROMA (ITALPRESS) – “La procura e le forze dell’ordine stanno indagando: ogni tanto qualche incidente può accadere, però avere una serie di eventi, in orari precisi e in giorni conseguenti, qualche dubbio l’ha fatto venire. Penso che ci sia materiale su cui le forze dell’ordine stanno ragionando e lavorando: sarebbe gravissimo che qualcuno, per fare battaglia politica e per attaccare il ministro Salvini danneggiasse la giornata a lavoratori, studenti, pendolari e turisti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ospite a “Cinque minuti” su Raiuno. “Sarà una coincidenza, però oggi che è il primo giorno dopo la presentazione dell’esposto non c’è stato nessun problema: il tasso di puntualità entro i 5 minuti dei treni regionali è stato del 92%”, ha sottolineato. “Io tutelo i 92mila lavoratori e lavoratrici di Ferrovie dello Stato che fanno il loro lavoro anche in condizioni difficili: è chiaro che quando hai il massimo storico di treni, un milione di passeggeri al giorno, il massimo storico di cantieri aperti da nord a sud per recuperare efficienza, qualche disagio ci può essere. Ma se c’è un problema il sabato, la domenica, il lunedì e il martedì, è chiaro che ai tecnici qualche dubbio è venuto ed è giusto indagare”, ha aggiunto. “Se volessi fare polemica politica come da 5 giorni sta facendo la sinistra potrei dire che il massimo storico di ritardi è stato quando erano ministri Toninelli e Delrio, ma non mi pagano lo stipendio per fare polemiche”, ha ribadito. “Sarebbe incredibile se qualcuno, per combattere una battaglia politica, rallentasse volontariamente alcuni treni. Non accetto che per fare battaglia politica o rivolta sociale qualcuno causi volontariamente ritardi, guasti e incendi delle cabine. Se così fosse, mi auguro che le forze dell’ordine lo dicano agli italiani il prima possibile”, ha concluso.(ITALPRESS).-Foto: Agenzia Fotogramma-