Trenta nuovi positivi in città, 54 guariti: due pazienti morti, ora sono 46

Gela. Sale il numero dei nuovi contagi in città, nelle ultime ventiquattro ore. Sono trenta i positivi, tutti in isolamento domiciliare. Rimane elevato, però, anche quello dei guariti, che sono cinquantaquattro. Tre pazienti gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria, quattro invece sono stati dimessi. Purtroppo, si allunga la scia di morti. Due positivi gelesi sono deceduti, portando a quarantasei il numero complessivo di morti in città.