Trent’anni dalle stragi, l’Anm ha ricordato i giudici coraggiosi Falcone e Borsellino

Gela. Il ricordo e la memoria delle stragi del 1992, che segnarono la tragica fine dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a trent’anni dai quei giorni che marchiarono per sempre la Sicilia. L’Associazione nazionale magistrati, martedì ha voluto così lanciare l’iniziativa “Insieme per la legalità”, un momento di memoria che ha visto presenti alle Mura Timoleontee magistrati, avvocati e forze dell’ordine, tutte insieme per onorare l’anniversario della strage di via D’Amelio in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino, insieme agli agenti della scorta. All’iniziativa erano presenti il prefetto Chiara Armenia, il presidente della Corte d’appello nissena Maria Grazia Vagliasindi e il sindaco Lucio Greco.