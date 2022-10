Trent’anni fa la condanna per abusivismo, revocato l’ordine di demolizione di un immobile

Gela. A quasi trent’anni di distanza dalla sentenza che dispose la condanna per la realizzazione dell’immobile abusivo, il giudice ha deciso la revoca dell’ordine di demolizione che era stato imposto ad una coppia di coniugi. La condanna per abusivismo risale al 1993, i proprietari dell’immobile, in via Borromini, nel frattempo hanno avviato la procedura di sanatoria, proprio per evitare di rinunciare definitivamente all’abitazione. La concessione è stata rilasciata lo scorso anno e il legale di difesa di entrambi, l’avvocato Vincenzo Salerno, ha prodotto tutta la documentazione necessaria, in sede di incidente di esecuzione. Ha insistito per la revoca dell’ordine di demolizione.