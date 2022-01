Trentenne accusato di spaccio di droga, lui nega: nel giudizio sentiti testimoni

Gela. Per i carabinieri e i pm della procura, quando venne fermato, pare avesse appena concluso una compravendita di droga. Un trentenne è a processo, per rispondere dei fatti che gli vengono contestati. Durante la perquisizione, però, non gli venne trovato nulla addosso, ad eccezione di un bilancino di precisione. Insieme a lui, c’era un giovane, che invece era in possesso di circa sette grammi di hashish. Anche una minorenne venne controllata e aveva del denaro. Tutti elementi, che per l’accusa confermerebbero l’attività di spaccio del trentenne, finito a processo.