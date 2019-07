TRENTIN TRIONFA A GAP, ALAPHILIPPE RESTA LEADER DEL TOUR DE FRANCE

GAP (FRANCIA) (ITALPRESS) – Matteo Trentin ha vinto con arrivo in solitaria la diciassettesima tappa del Tour de France 2019. Il corridore italiano, dopo una serie di piazzamenti che lo avevano lasciato con l’amaro in bocca, si impone nella frazione da Pont du Gard a Gap, dopo 200 chilometri, molti dei quali passati in fuga. Il campione europeo è stato il protagonista assoluto della tappa di oggi, l’ultima con caratteristiche adatte alle sue caratteristiche. A poco più di quindici chilometri lo scatto che ha sorpreso gli altri battistrada e che gli ha consentito di portare a casa una vittoria meritatissima. L’italiano della Mitchelton-Scott è raggiante al traguardo: “Era dalla tappa di Bagneres-de-Bigorre che volevo vincere una frazione. La gamba era quella dei giorni migliori, oggi era l’ultima occasione per tanti, me compreso, e l’ho spuntata io”. Andatura turistica per il gruppo, con tutti i migliori, che giunge a 20’10” dal vincitore. Il francese Julian Alaphilippe può così conservare la maglia gialla con distacchi invariati sugli inseguitori, alla vigilia del trittico da brividi sulle Alpi che deciderà questo Tour de France.

(ITALPRESS).