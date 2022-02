Tribunale, gravi carenze d’organico: Di Cristina, “interrogazione a commissione antimafia”

Gela. L’allarme, per un sottodimensionamento sempre più pesante da sostenere, nelle scorse ore l’ha lanciato il presidente del tribunale, Roberto Riggio. Il magistrato ha dato numeri, per l’organico attualmente disponibile, da vera emergenza. I dem attiveranno subito i loro riferimenti, regionali e nazionali. “Per noi, la questione del tribunale è importantissima – dice il segretario provinciale del partito Peppe Di Cristina – il nostro parlamentare regionale, Giuseppe Arancio, sta già predisponendo un’interrogazione, per informare la Commissione regionale antimafia. Siamo in contatto con i nostri riferimenti nazionali, anche per un’interrogazione, da proporre al governo”. Il Pd locale, anche durante la lunga assenza di un presidente di ruolo del tribunale, aveva avviato iniziative, per tentare di sbloccare l’impasse.