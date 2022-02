Tribunale in difficoltà, FdI al ministro Cartabia: “Ascoltare l’appello partito da Gela”

Gela. Le carenze, quasi drammatiche, che si registrano nell’organico di palazzo di giustizia, finiscono anche all’attenzione del ministro della giustizia Marta Cartabia. La parlamentare di Fratelli d’Italia Carolina Varchi ha raccolto l’impulso arrivato dal gruppo locale e dal coordinatore cittadino, Salvatore Scuvera. Nell’interrogazione si cita anche qualche passaggio della relazione, presentata per l’apertura dell’anno giudiziario, dal presidente della Corte d’appello di Caltanissetta. “Il Tribunale di Gela continua ad attraversare una situazione di grave emergenza a causa delle insostenibili scoperture registrate per nevralgiche posizioni funzionali, con un 60% di scopertura nelle figure apicali, tanto da aver rischiato più volte la paralisi di delicati settori giudiziari, come denunciato dalla stessa relatrice – si legge nell’interrogazione – si è registrata la grave difficoltà da parte del personale amministrativo di governare gli imponenti flussi di lavoro, specie nelle cancellerie della volontaria giurisdizione, delle esecuzioni immobiliari e delle procedure concorsuali”. Anche le scoperture nell’organico dei magistrati sono preoccupanti, come segnalato dal presidente del tribunale, Roberto Riggio. “Drammatica anche la situazione del personale della magistratura, descritta dal presidente Riggio, con una pianta organica prevista di soli 14 magistrati, di cui il presidente e un presidente di sezione, 12 giudici togati e 8 onorari: la pianta organica è rimasta scoperta mediamente per il 25% con punte del 50% nel “penale”; per quanto riguarda il personale amministrativo su una pianta organica di 42 dipendenti, il tribunale ne conta 32 e manca anche il dirigente; mancano quattro funzionari su cinque e l’unico in servizio è prossimo al trasferimento. Secondo quanto riferito dal presidente Riggio, “Da uno studio sul turn over dei magistrati in Italia, il tribunale di Gela è risultato al primo posto con il 72% del suo personale che sceglie di andar via dopo 3 anni di permanenza per avvicinarsi alla propria città di origine”, con un continuo alternarsi di giudici che si ripercuote inevitabilmente sui livelli di produttività e di efficienza dell’ufficio”, così riporta l’interrogazione.