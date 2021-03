Tribunale senza presidente, Fava scrive a ministro: Arancio, “risolvere vuoti organico”

“I tribunali sono veri e propri presidi di legalità – aggiunge Arancio – e in un territorio come quello di Gela è più che mai necessario poter contare su una struttura a pieno organico, con un numero di magistrati adeguato a far fronte alle tante emergenze quotidiane. Nel mio intervento dei giorni scorsi oltre che al presidente della commissione antimafia Claudio Fava, mi ero rivolto anche al presidente della Regione Nello Musumeci. Mi auguro che non resti in silenzio e possa esprimersi al più presto su questa vicenda”.