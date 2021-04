Tricolore nei luoghi simbolo, in campo l’Ancri

In accordo con l’amministrazione comunale, il tricolore è stato quindi sostituito dai rappresentanti gelesi dell’Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblicane nei luoghi simbolo della nostra storia. “Il primo tricolore è stato quello di Piazza Martiri della Libertà – dichiara Antonio Benfatti – a seguire quello al Monumento dei caduti all’interno del Parco delle Rimembranze, in via Butera, a Castelluccio e, infine, sul luogo dell’eccidio a confine tra Caltanissetta e Ragusa. In questo periodo storico in cui la pandemia ha quasi soffocato quel diritto inderogabile alla libertà che avevamo conquistato e di cui il tricolore ne è il simbolo imprescindibile, sentirsi liberi diviene addirittura impossibile. Ogni nostra azione appare come posta sotto il totale controllo del covid che attraverso le varie restrizioni continua a gestirci da più di un anno come fossimo marionette. Tuttavia, come rinnovato dal primo cittadino in occasione della ricorrenza nazionale della liberazione d’Italia, occorre ancora sottostare alle disposizioni restrittive in un’ottica finale di riconquista della piena libertà.