Triscina amara per Matteo Bagnato, nelle “libere” girava come i primi

Triscina. Trasferta da dimenticare per il giovane, Matteo Bagnato, unico pilota gelese a disputare il campionato regionale kart. Nella “60 mini” ha chiuso in settima posizione dopo essersi messo in evidenza nella prove libere. Alla fine ha chiuso al settimo e penultimo posto nelle due gare valide per la quarta prova del campionato regionale che ha fatto tappa al “Sicilia Karting” di Gaspare Anastasi. Una cornice di pubblico esaltante ha fatto da cornice alla manifestazione motoristica nel trapanese.