Trofeo mura Timoleontee, podi in casa per i runner dell’Atletica Gela

Gela. Grande soddisfazione tra le fila dell’Atletica Gela per l’ottima organizzazione e per i risultati ottenuti oggi in occasione del terzo trofeo delle mura Timolontee, prova valida per il grand prix provinciale di Enna e Caltanissetta. Alla gara principale di 6,3 km, che prevedeva sette giri dello splendido scenario delle mura, tanto apprezzato dagli atleti e dalle famiglie al seguito, hanno fatto da contorno le gare giovanili che tra l’altro hanno visto esordire tre nuovi podisti dell’Atletica Gela, Giulio e Perla Alabiso e Marta Saviano, che hanno ben figurata alla loro prima prova assoluta. Ottimi anche i risultati degli atleti senior. Spiccano in particolare i primi posti al femminile per Sonia Alferi, nella categoria SF40 e seconda assoluta per solo un secondo dalla prima; Salvina Fascina nella categoria SF, Tiziana Scicolone nella categoria SF 45, Laura Granvillano nella categoria SF 50, e Ilva Cicarelli nella categoria SF60. Si aggiunge il primo posto al maschile per Adriano Ventura nella categoria SM 35. Poi, i podi di Antonella Resciniti, terza nella categoria SF 40, Luisa Esposito terza nella categoria SF 45, Antonio Saviano secondo nella categoria SM 40 e Angelo Mendola terzo nella categoria SM70.