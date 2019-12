Troppe insidie in via Venezia, sicurezza a rischio: confronto per interventi di miglioramento

Gela. Troppo pericolosa. L’attenzione, in Comune, ritorna su via Venezia. Una delle arterie viarie principali dell’intero tessuto urbano della città, da decenni attende interventi di miglioramento e riqualificazione. I componenti della commissione consiliare urbanistica, presieduta da Giuseppe Morselli, nelle prossime ore avranno un primo confronto con l’assessore Ivan Liardi. Tra le priorità, la predisposizione di una segnaletica efficiente e il tentativo di mettere in campo interventi strutturali. A preoccupare sono soprattutto quei tratti che collegano via Venezia alle strade limitrofe. Incroci che fin troppo spesso sono stati teatro di gravi incidenti. Non si esclude, a questo punto, neanche la richiesta di inserire dissuasori, che possano contribuire alla riduzione della velocità. Allo stato attuale, il confronto non è ancora partito, ma probabilmente l’intenzione della commissione è di strappare qualche impegno concreto all’amministrazione comunale. L’apertura del “capitolo” via Venezia è sostenuta dall’intera commissione, composta anche dai consiglieri Gabriele Pellegrino, Vincenzo Cascino, Diego Iaglietti e Alessandra Ascia.