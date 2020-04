Troppe persone in giro, scattano decine di sanzioni: assembramenti in centro storico

Gela. Per loro la fase due è già iniziata da tempo. Anche nel tardo pomeriggio di oggi e in serata, sono fioccate le denunce. Carabinieri, polizia e tutte le forze dell’ordine impegnate nei controlli stanno monitorando diverse zone della città. In piazza Umberto I ma anche in piazza Salandra, nel cuore del centro storico, sono stati individuati assembramenti non autorizzati. Pare fossero soprattutto anziani quelli fermati e multati. Nessun distanziamento e assembramenti che hanno attirato l’attenzione dei carabinieri e fatto scattare le multe.