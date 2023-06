Troppi atti vandalici, il parcheggio Arena chiude la notte

Gela. La società Ecoparking che ha in gestione il parcheggio Arena si è vista costretta a prendere provvedimenti a seguito degli atti vandalici perpetrati all’interno del parcheggio di via Colombo, anello di raccordo tra il centro storico e il lungomare. Nuovi orari quindi per il parcheggio che rimarrà chiuso tra le 20 e le 7:30 del mattino successivo.

Questa non è una situazione nuova per il parcheggio. Più volte nei nostri servizi abbiamo raccontato di ragazzini annoiati che per ammazzare il tempo trovano divertimento nel distruggere il bene comune. Dalla sua riapertura dopo lo stop voluto dalla questura, all’interno del parcheggio si è verificato un atto vandalico al giorno anche nelle ore mattutine, tutto rigorosamente ripreso dalle telecamere di video sorveglianza, che testimoniano l’arrivo delle pattuglie di polizia.

Con la presa in carico dei lavori della nuova società l’allarme sembrava essere rientrato ma le sbarre per uscire dal parcheggio, sostituite diverse volte negli ultimi mesi dicono il contrario.

Il 24 gennaio la società, che adesso lo gestisce, ha iniziato con le operazioni di pulizia, manutenzione strutturale e operazioni necessarie a renderlo fruibile ma queste si sono sempre scontrate con i vandali che non hanno mai fermato il loro operato.

Abbiamo contattato i dirigenti della società che gestiscono il parcheggio che in informalmente hanno detto che la chiusura notturna è una soluzione temporanea , in attesa di trovare un’intesa con il comune.