“Troppi balletti nella maggioranza del sindaco”, Giudice: “Città bloccata”

Gela. “La città arretra” e sono sempre più numerose le emergenze che devono essere risolte. Il consigliere comunale Paola Giudice cita solo i casi più recenti, dall’elipista che Asp non riesce a rendere fruibile a causa dei silenzi del municipio alla continua carenza idrica. Si rivolge al sindaco Lucio Greco. “Bisogna porre fine alle polemiche inutili e sterili con le istituzioni e farlo in fretta, prima che sia troppo tardi dato che la città arretra inesorabilmente e con una velocità della quale nessuno di noi, a quanto pare, si rende conto. Le polemiche con i vertici dell’Asp non portano a nulla se non a stare sui giornali per discussioni che non dovrebbero esistere dato che tutti siamo convinti che la città merita l’elisoccorso e ciò che non si è fatto ieri bisogna farlo oggi, con urgenza e senza perdere altro tempo perché per scrivere una lettera di risposta si impegnano tempo, risorse umane e nel frattempo l’elicottero continua a volare verso il “Sant’Elia” di Caltanissetta o verso altre sedi ospedaliere per tutte le emergenze che si manifestano nel nostro territorio, ma i gelesi restano sprovvisti di un servizio necessario a tutte le ore del giorno e della notte – dice – oggi più che mai servono coesione, impegno concreto, responsabilità e umiltà perché non sempre attraverso il conflitto si raggiunge l’obiettivo e i casi sono evidenti e lo sono anche con una società privata come Caltaqua che continua a non servire la città in maniera efficiente, violando il contratto trentennale”.