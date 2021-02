“Troppi rifiuti a Manfria”, Trainito: “Ispettori e riqualificare strade e aree incolte”

Gela. L’abbandono dei rifiuti, soprattutto nelle aree balneari e in quelle rurali della città, è da tempo un neo che le amministrazioni comunali succedutesi non sono riuscite a gestire, per eliminare definitivamente. Secondo il presidente della commissione consiliare sanità Rosario Trainito, la giunta Greco deve rafforzare i controlli sul territorio, anche affidandosi agli ispettori ambientali. Il consigliere propone un bando per la selezione di ispettori volontari, che vengano formati e possano rappresentare un presidio di verifica sull’intero territorio comunale. Lo chiede ufficialmente con una mozione, appena depositata. L’attenzione è rivolta alla frazione di Manfria, che negli anni ha dovuto convivere con l’abbandono di rifiuti, che spesso vengono conferiti illecitamente in aree incolte, lasciate al loro destino. Con una seconda mozione, lo stesso Trainito traccia le linee di un progetto che l’amministrazione potrebbe avviare, ovvero l’esproprio dei terreni incolti, praticamente abbandonati dai proprietari, per riqualificarli e trasformarli in aree verdi o in zone di parcheggio, così da evitare che le strette strade della frazione balneare vengano rese ancora più pericolose dalle auto ferme in sosta.