Troppo Rosolini per il Gela FC, gialloneri sconfitti 4-0

Gela. Ancora una pesante sconfitta per il Gela FC. Nell’ottavo turno di Eccellenza la squadra di Alessio Catania perde 4-0 a Rosolini, che segna due gol per tempo. La gara si sblocca dopo trenta minuti con la rete di Covaro. Il raddoppio è di Di Dio. Nella ripresa Agudiak e Ricca rendono ancor più pesante il passivo per i gialloneri, che rimangono in fondo alla classifica con zero punti. Fortuna che Enna e Atletico Catania non hanno fatto meglio ed in questo momento la zona play out è distante “appena” quattro punti.