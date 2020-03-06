Trova un portafoglio con denaro e documenti, guardia giurata lo restituisce al proprietario

Gela. Durante il giro di ronda serale in tribunale ha notato un portafoglio. Una guardia giurata dell’istituto di vigilanza Europolice l’ha raccolto e, attraverso i documenti d’identità presenti all’interno, è arrivato al proprietario. L’uomo, che probabilmente non si era ancora accorto di averlo perso proprio in quella zona, è stato contattato. Ha riavuto il portafoglio, che oltre ai documenti conteneva carte di credito, bancomat e soldi.
Non ha potuto far altro che ringraziare la guardia, che si è subito prodigato per rintracciarlo e restituirgli quello che aveva perso.
FA PIACERE LEGGERE TALI NOTIZIE.
VI RACCONTO LA MIA ESPERIENZA,
FERMO L’AUTO IN PROSSIMITA’ DI UNA ROTONDA IN ATTESA DELL’USCITA DI MIA FIGLIA DA SCUOLA. MIA MOGLIE E’ IN AUTO CON ME. NELL’ATTESA SCENDO DALL’AUTO PER EFFETTUARE UNA COMMISSIONE IN UN TABACCHINO SITUATO A POCHI METRI. MI CADE INAVVERTITAMENTE IL PORTAFOGLI IMMEDIATAMENTE ACCANTO VETTURA, LATO GUIDATORE.
UN’AUTOMOBILISTA CON ACCANTO UNA DONNA, “CON TUTTA PROBABILITA’ ” ACCORGENDOSENE, EFFETTUA UNA MANOVRA NON CONSENTITA E PERICOLOSA IN CORRISPONDENZA DELLA ROTATORIA E FERMA LA SUA AUTO ACCANTO ALLA MIA. SCENDE VELOCEMENTE, SI CHINA E RACCOGLIE “QUALCOSA” PROPRIO LI OVE ERA CADUTO IL MIO PORTAFOGLI. MIA MOGLIE, IN AUTO, NOTANDO UNO STRANO ATTEGGIAMENTO CHIEDE AL SIGNORE COSA FOSSE SUCCESSO, OTTENENDO COME RISPOSTA “NULLA SIGNORA, MI ERA CADUTA LA SCIARPA”. (PECCATO CHE LE IMMAGINI DI SORVEGLIANZA DIMOSTRINO BEN ALTRO!!!). DOPODICHE’ SI ALLONTANA VELOCEMENTE. TORNO ALLA MACCHINA DOPO MENO DI 30 SECONDI IN QUANTO MI ACCORGO DI NO AVERE IL PORTAFOGLIO IN TASCA.
A PROPOSITO, DIMENTICAVO DI DIRE: DOCUMENTI E PATENTE MIEI, DOCUMENTI DI MIO FIGLIO, CARTA PREPAGATA, E … PRELIEVO APPENA EFFETTUATO IN BANCA DA ME E DA MIA MOGLIE.
ERA IL 17 DICEMBRE E ABBIAMO FATTO UN MERAVIGLIOSO PERIODO NATALIZIO.
AD FEBBRAIO VENGO CONVOCATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE E RIENTRO NEL POSSESSO DI OGNI COSA TRANNE …….. INDOVINATO.
HO DOVUTO PURE DISTRUGGERE TUTTI I VECCHI DOCUMENTI E TESSERE ORAMAI BLOCCATI E OGGETTO DI DENUNCIA…. HO DOVUTO PAGARE CIRCA 100 € PER RIFARGLI, HO DOVUTO DIRE AI MIEI FIGLI “QUEST’ANNO BABBO NATALE HA PORTATO SOLO I REGALINI DEI NONNI E DEGLI ZII…”
CONFIDO NELLE FORZE DELL’ORDINE CUI MI SONO RIVOLTO PER AVERE GIUSTIZIA.
CIONONOSTANTE MI RIFIUTO DI DIRE A MIO FIGLIO “SII DISONESTO NELLA VITA IN MODO CHE TU POSSA AVERE SEMPRE TUTTO PIU’ FACILE”, LE AZIONI SBAGLIATE TI PREMIANO SEMPRE IN QUESTO MONDO DI FESSI….”