Trovata in strada nonostante fosse positivia al Covid, donna dovrà pagare 3 mila euro

Gela. Dovrà pagare quasi tremila euro, così come previsto dal decreto penale di condanna emesso dal gip del tribunale, su richiesta dei pm della procura. Iniziano a maturare i primi provvedimenti nei confronti di chi ha violato le norme anti-Covid in città. La decisione è stata emessa per una donna sessantatreenne che a febbraio è stata fermata in strada, nonostante fosse risultata positiva al virus. La sua condizione infatti non le ha impedito di lasciare l’abitazione, dove era in isolamento domiciliare. Le forze dell’ordine impegnate nei controlli l’hanno individuata mentre era fuori dal suo domicilio, violando tutte le prescrizioni imposte dalle autorità sanitarie. I magistrati della procura, che hanno valutato il caso, hanno deciso di richiedere direttamente l’emissione di un decreto penale di condanna, che la donna potrà solo impugnare.