Trovato in possesso di droga durante emergenza, giovane arrestato: disposti domiciliari

Gela. Non ci sono ancora molti particolari, ma l’arresto i carabinieri l’avrebbero effettuato nella serata di ieri. Un giovane è stato fermato durante controlli, perché trovato in possesso di alcuni quantitativi di sostanze stupefacenti. Il sospetto è che la droga fosse destinata allo spaccio. Gli verrebbe contestata anche la violazione delle misure imposte dal governo per fronteggiare il contagio da Covid. Sono stati disposti gli arresti domiciliari e martedì prossimo dovrà sostenere l’udienza di convalida, seppur in remoto attraverso i sistemi di videoconferenza.