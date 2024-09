Trovato morto il vigile del fuoco travolto da un torrente nel foggiano

FOGGIA (ITALPRESS) – E’ stato ritrovato il corpo senza vita del vigile del fuoco che risultava disperso da ieri sera dopo che l’auto di servizio era stata travolta dalla piena di un torrente sulla strada statale 89 tra San Severo e Apricena, nel Foggiano.Il corpo del caporeparto Antonio Ciccorelli è stato recuperato dai colleghi sommozzatori nell’abitacolo dell’auto, poco più a valle dal punto dove era stata travolta durante le operazioni di soccorso. In salvo un collega che era riuscito ad abbandonare il veicolo. “Sono profondamente addolorato per la tragica scomparsa del caporeparto dei vigili del fuoco la cui auto è stata travolta dalla piena di un torrente mentre, con la sua squadra, era impegnato nel foggiano per prestare soccorso alla popolazione dopo che un’ondata di maltempo aveva colpito il territorio. Ai suoi familiari e a tutto il Corpo nazionale esprimo la mia vicinanza e le mie più sentite condoglianze. Al collega che era nell’autovettura, rimasto ferito e ricoverato in ospedale, gli auguri di una pronta guarigione”, ha dichiarato il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.”Profondo dolore per la scomparsa del caporeparto dei Vigili del Fuoco Antonio Ciccorelli, avvenuta durante le operazioni di soccorso per maltempo in provincia di Foggia. Una grave perdita che ci addolora e ci colpisce, Ciccorelli era sul campo per soccorrere alcune persone rimaste intrappolate dalle forti piogge che stavano colpendo quella zona; una dimostrazione del senso del dovere di tante donne e uomini che ogni giorno sono impegnate nelle operazioni di soccorso”, ha sottolineato il Capo Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, che ha aggiunto: “Alla famiglia della vittima vanno le nostre condoglianze e a nome di tutto il Servizio Nazionale della Protezione Civile esprimo vicinanza al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”. “Desidero ringraziare – prosegue il Capo Dipartimento – le tante forze che hanno operato per la ricerca; il dipartimento ha immediatamente attivato due mezzi aerei della Guardia di Finanza e dell’Aeronautica Militare per agevolare le ricerche, mentre da terra hanno operato Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale e volontari di Protezione Civile”.La Sala Situazione Italia fin dal pomeriggio di ieri, in contatto con i territori, ha seguito l’evoluzione dell’ondata di maltempo che sta colpendo alcune zone del Paese.- foto Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).