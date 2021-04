Truffa per assenteismo e cresta sulla cucina, sospesi due dipendenti ospedalieri

Grillo risultava presente anche quando era ancora a casa a Enna grazie alla presunta complicità di Biccini, che, sostituendosi al collega, con cadenza quasi quotidiana, operava la registrazione del tesserino di quest’ultimo. Contestate assenze non giustificate mediante uscite dall’ospedale durante l’orario di servizio

per recarsi ad effettuare acquisti nei diversi supermercati della città ed altre faccende personali, omettendo di registrare le transizioni in entrata e uscita.

Il dipendente è stato ripreso in reiterati episodi di appropriazioni indebite di prodotti e oggetti vari sottratti dalla cucina riposti sulla sua auto, così come per Biccini. Sono stati inoltre documentati accessi in cucina di soggetti estranei al reparto al fine di approvvigionarsi pasti o derrate alimentari che asportano e che a volte caricano sui veicoli propri. Queste ultime condotte non sono state ancora contestate.