Divorzio tra il direttore generale Spadaro ed il Gela. “Incomprensioni insanabili”

Gela. Fulmine a ciel sereno all’interno della dirigenza del Gela. Si è dimesso il direttore generale Salvatore Spadaro, in aperto contrasto con la società ed il direttore sportivo Marco Cammarata. E’ stato lo stesso Spadaro a comunicare la decisione, parlando di “insanabili incomprensioni” inerenti non solo nelle scelte di mercato anche organizzative generali.

L’oramai ex direttore generale lascerà anche la società. “Lo ammetto con grande amarezza ma non ci sono le condizioni per andare avanti insieme – ha detto Spadaro – ho dato tutto me stesso e messo a disposizione i giovani del Real Gela, che sono stati tra i protagonisti in positivo del campionato vinto senza sconfitte”.

Spadaro ricorda anche di essere stato operativo lo scorso anno nel mercato. Non c’era insomma sintonia con il resto della dirigenza. Rimane da capire anche il ruolo di Emanuele Alabiso, che oltre ad essere Ad del Gela è anche tra i soci del Real Gela.