“Tu si fine do munnu”, Famao conquista il disco di platino

Gela. 100 mila copie è la soglia da raggiungere per ottenere il disco di platino. Il primo cantate neomelodico a conquistare questo traguardo così importante è stato il 27enne gelese Angelo Famao che ha dato l’annuncio ai fan attraverso i suoi canali social.

“Era già stata una grande emozione lo scorso anno essere il primo artista neomelodico ad aggiudicarsi il disco d’oro, con il disco di platino ho realizzato un sogno che non sapevo nemmeno di poter avere” dice incredulo l’artista gelese.

Seguitissimo sui social, basti pensare che il suo account Instagram @angelofamaoofficial, è seguito da oltre 290mila followers, Angelo è amatissimo dai giovani e non solo ma ha continuato ad essere il ragazzo della porta accanto, una persona gentile sempre disponibile ad aiutare chi ha intorno.

“Tu si a fine do munnu è il brano che mi ha dato visibilità e ha permesso di affermarmi nel panorama nazionale neomelodico e non solo, ma il brano che ha un posto speciale da sempre nel mio cuore è “ Se mi dai il cuore ”, per me è il più bello fatto fin oggi.”

Angelo continua a definirsi un semplice ragazzo partito dal nulla anche se di strada ne ha fatta tanta e dal garage in cui cantava per diletto oggi il suo nome chiama a raccolta centinaia di fan che riempiono le piazze d’Italia. Lo scorso 7 aprile su canale 5 è stato ospite per la seconda volta dei comici nazionali Pio e Amedeo, che hanno fatto cantare tutta l’italia sulle note del singolo “Tu si a fine do munnu”, lo stesso che oggi gli ha fatto conquistare il disco di platino.

In un periodo musicale in cui la trap, linguaggio scurrile e l’esaltazione della donna come oggetto la fanno da padrone Angelo si pone come alternativa al cantante che canta di malavita o dipendenze, lui infatti preferisce parlare d’amore e rispetto alternando all’italiano il napoletano, una lingua che secondo il cantante,riesce ad esprimere in pieno la passione che si vuole trasmettere.