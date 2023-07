Sei studenti con la lode in una classe di liceo, centisti anche all’Alberghiero

Gela. Ancora tante eccellenze agli esami di maturità, che sono oramai in via di conclusione. Dal Vittorini all’Alberghiero, sono tanti gli studenti che hanno conseguito il massimo dei voti ed anche la lode, come in una classe del Classico dove sono stati ben 6 gli studenti con 100 e lode.

Chiara Lidia Turco ha conseguito 100/100 con lode presso la V^ CS Liceo Linguistico “Elio Vittorini”, così come Alessandra Alessi. Voti altissimi anche al liceo Classico, come Paola Migliore, 100 e Lode V^ E, mentre sempre il massimo per Simonetta Ferraro, Alice Marrale, Roberta Susino, in V^B. Una classe dove spiccano i 100 e lode di Salvatore Andrea Mezzasalma, Giorgia Mendola, Corinne Sammito, Ignazio Vancheri, Giorgia Amico, Ivan Cafà. Cento e lode per Giulia Cirignotta, alla V^E liceo classico “Eschilo”.