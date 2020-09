Turista con sintomi Covid, è negativo: “Rientrato nel villaggio vacanze”

Una nota ufficiale del gruppo proprietario del “Sikania” conferma che il turista è risultato negativo. “L’ospite ieri sera accusava problemi respiratori e febbre alta. La guardia medica presente in struttura ha preferito, a scopo precauzionale, chiamare l’ambulanza che dopo circa trenta minuti è arrivata e ha provveduto al ricovero del paziente predisponendo tutti i controlli previsti – si legge – tra cui anche il tampone. Intorno alle 01:25 abbiamo ricevuto il responso del tampone che segnalava l’assenza di Covid. Per questo motivo, l’ospedale ha dato il via libera per il rientro in struttura che il nostro ospite ha subito seguito”.