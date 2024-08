Turista straniero derubato, sul lungomare portato via il suo marsupio

Gela. La città, seppur fra non pochi problemi, riesce ad attirare una piccola nicchia di turisti, anche stranieri, spesso di passaggio ma non solo. Non a caso, le strutture ricettive di piccole dimensioni non mancano. Come segnalato sui social, però, ieri proprio un turista straniero è incappato in una spiacevole disavventura. Ha subito il furto del marsupio, al cui interno c’erano soprattutto smartphone e le chiavi della vettura.