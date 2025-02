“Turni estenuanti non previsti dai contratti”, protesta lavoratori “Paghi poco”

Gela. Questa mattina, le sigle sindacali Filcams Cgil e Uiltucs Uil hanno organizzato un presidio di protesta davanti al punto vendita di via Mozart della catena di supermercati “Paghi poco”, “a seguito del perdurante mancato ascolto delle richieste avanzate nelle numerose interlocuzioni con l’azienda. I lavoratori sono costretti a turni estenuanti, non previsti né dal contratto collettivo nazionale né dalla normativa vigente. Inoltre, l’azienda continua ad applicare un contratto integrativo che non è mai stato sottoscritto né condiviso da Uiltucs e Filcams”, fanno sapere i segretari Corallo e Mertoli. “Nonostante la disponibilità formale dell’azienda a partecipare a incontri, le richieste sindacali restano sistematicamente ignorate, senza alcuna apertura al dialogo concreto. Le organizzazioni sindacali denunciano un atteggiamento inaccettabile, che mette a rischio il benessere fisico e mentale dei dipendenti, privandoli del giusto e dovuto riposo. Per questo motivo, Filcams Cgil e Uiltucs Uil proseguiranno la mobilitazione fino a quando non verranno garantite condizioni di lavoro dignitose e rispettose dei diritti contrattuali. Continueremo la lotta al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici per tutelare i loro diritti e la loro salute”, aggiungono i sindacalisti.