Tute e respiratori d’emergenza, Rotary a sostegno del “Vittorio Emanuele” e del “Sant’Elia”

il Rotary farà dono agli ospedali “Vittorio Emanuele” e “Sant’Elia” di un monitor multiparametrico, di “pompe siringa”, dispositivi importanti in terapia intensiva, di numerose “Tute protettive” in microtech per medici e paramedici, acquisite grazie alla Biofarma srl di Canicattì, e soprattutto di un significativo quantitativo di maschere da sub (snorkeling) della Decathlon, trasformate in “respiratori di emergenza” tramite dispositivo realizzato con stampante 3D, che replica un innovativo adattamento tecnologico già sperimentato In Lombardia. Una ditta specializzata del territorio, la Mastery srl di Delia, ha provveduto a realizzare gli adattamenti tecnologici da installare sulle maschere, a titolo gratuito. La disponibilità delle stampanti 3D e di parte del materiale è stata offerta dai dirigenti scolastici dell’IPSIA “G. Galilei” Loredana Schillaci e dell’ IISS “A. Manzoni-F. Juvara” Agata Rita Galfano, coadiuvata dai collaboratori di presidenza Luigi Di Salvo e Dsga Gabriella Landolina. Il DS della SS di 1° gr “Giosuè Carducci” prof.Antonio C. Dibilio ha anticipato parte delle bobine disponibili.