Tute protettive e respiratori d’emergenza, donazione Rotary agli ospedali “Vittorio Emanuele” e “Sant’Elia”

“E’ con gratitudine che accogliamo la donazione di questi dispositivi di protezione e cura – ha detto il Direttore Generale dell’ASP Alessandro Caltagirone – il cui progetto riflette il costante impegno del Rotary per la cura e la prevenzione delle malattie e verso iniziative solidaristiche. Questa iniziativa ha anche una particolare attenzione verso i medici e il personale sanitario che con dedizione e professionalità si adoperano per salvare vite umane dall‟aggressione del coronavirus. Al Rotary, a tutti gli associati, a quanti si sono spesi con dedizione in questo progetto, va il nostro sentito ringraziamento. Il Governatore del Distretto 2110 del Rotary International, Valerio Cimino, ha dichiarato, “ringrazio le autorità sanitarie della provincia per aver condiviso e collaborato, anche con appropriati consigli, alla realizzazione del progetto e un plauso va a questa iniziativa con la quale i Rotary Club dell’area Nissena hanno dimostrato che davvero “il potere di un‟azione combinata non conosce limiti”, come diceva Paul Harris il fondatore del Rotary. I presidenti, in una nota congiunta, hanno dichiarato, “il progetto “Rotary Vs Covid” costituisce un’importante dimostrazione di come, in un momento di estrema necessità per la nostra comunità, le varie strutture rotariane, spinte dal comune sentire del servire al di sopra di ogni interesse personale riescono in sinergia fra loro a riunire sotto lo spirito della solidarietà varie associazioni, laiche o religiose, istituzioni pubbliche ed imprenditoria privata. È grazie alla collaborazione di tutti se oggi si concretizza un’idea esemplare di servizio comunitario tanto caro al Rotary”. Il Rotary Nisseno, tuttavia, non si ferma. Altre significative iniziative sono state svolte e sono in programma sul territorio nei confronti della comunità locale e del personale sanitario che a vario titolo è coinvolto nel contrasto al Covid-19.