Tutela animali e crisi idrica, Cascio condivide l’appello di Turturici: “Dov’è Brambilla?”

Un’altra questione sempre aperta è quella idrica e anche da questo punto di vista ci si attenderebbe un interessamento del parlamentare. “Nonostante la sua elezione nel nostro collegio, la provincia di Caltanissetta non ha percepito una sua presenza attiva sul territorio. La nostra città ha affrontato e sta affrontando gravi problemi legati alla crisi idrica, per esempio, ma non abbiamo sentito una sua parola né tantomeno visto un suo intervento concreto in merito. Così come nulla ha fatto e sta facendo per debellare il randagismo nella nostra provincia, pur essendo una problematica che dovrebbe starle personalmente a cuore. Alla luce di quanto esposto, le chiedo formalmente di venire a Caltanissetta per fornire chiarimenti dettagliati su queste vicende. Se le accuse dovessero risultare fondate, ritengo doveroso che lei rassegni immediatamente le dimissioni dai suoi incarichi istituzionali. La fiducia dei cittadini e la tutela degli animali non possono essere compromesse da comportamenti che tradiscono le aspettative riposte in lei”, conclude il consigliere di “Futura”.