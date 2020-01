“Tutti alla corte di re Lucio ma i risultati non ci sono”, Bennici: “Solo un danno enorme per la città”

Gela. “Un danno enorme alla città”. E’ questo, secondo il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Sandra Bennici, l’unico risultato fino ad ora prodotto dall’amministrazione comunale del sindaco Lucio Greco. L’esponente di opposizione non ha gradito la dura reazione che la giunta ha manifestato dopo le critiche arrivate dal capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra. Greco e gli assessori hanno tirato corto, sostenendo che il consigliere “dovrebbe vergognarsi”. “Vergognare di cosa? A memoria d’uomo, nessuna amministrazione comunale era riuscita a fare un danno così grande alla città e in così poco tempo, come quella a sostegno del sindaco Greco. 33 milioni di euro persi o che si perderanno per inettitudine – dice Bennici – è vero, chi fa politica deve coltivare grandi ambizioni e dimostrare, però, quando viene il momento, di esserne all’altezza. Forse tutti vorrebbero fare gli astronauti, ma alla fine la maggior parte si rende conto delle difficoltà, perché prima bisogna lavorare sodo, studiare, esercitarsi e poi lanciarsi eventualmente nello spazio. La giunta è riuscita ad anteporre l’arrivismo personale ad ogni formula politica purché sostenuta da un esercito mercenario che, però, ogni giorno reclama il premio del proprio sostegno”. Bennici non crede alla possibilità di recuperare i 33 milioni del Patto per il Sud, tagliati dalla Regione. “Su questi 33 milioni assegnati a Gela è stata concessa un’ulteriore proroga di 120 giorni. La cittadinanza concretamente valuterà la capacità del sindaco e degli assessori di saper curare gli interessi della comunità. Non si comprende perché si vogliano spendere i quattrini dei gelesi per un ricorso al Tar – continua riferendosi all’azione giudiziaria autorizzata dalla giunta – su un provvedimento sospeso per 120 giorni, avendo cura però di non far sapere quali atti questa amministrazione abbia messo in campo per rispettate i nuovi tempi assegnati dal governo regionale.

Purtroppo, abbiamo già capito come andrà a finire, anzi speriamo di sbagliarci, perché alla fine la Regione tornerà a chiedere all’amministrazione comunale se avrà adempiuto o meno ed allora non vi saranno più remore nello storno in favore dei progetti cantierabili di altre città. Il ricorso è l’ennesimo tentativo di distrarre la gente dall’amara realtà della loro inefficienza”. Neanche sulla vicenda dell’acqua e dei costanti disservizi registrati in città “assolve” la giunta.