“Tutti insieme” si presenta alla città, domani i civici inaugurano la sede

Gela. I civici del movimento “Tutti insieme” inaugurano la sede di via Santa Maria di Gesù. Domani sera (dalle 20:30), gli esponenti che hanno da poco ufficializzato l’intenzione di avere un ruolo nel dibattito politico cittadino esporranno le linee principali dell’iniziativa. Il presidente Alessandro Vella, la scorsa settimana, ha spiegato che il gruppo non si è costituito solo per ragioni politiche ma anzitutto per riallacciare un rapporto con la città.