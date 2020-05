“Tutto in mano ad Arera”, Forum: “Comuni stanno perdendo potestà su tassa rifiuti”

Surace e il Forum ricordano il caso del servizio idrico, che anche in città si contraddistingue per gravi inadempienze e tariffe alle stelle. “Gli utenti dì Caltanissetta, circa undicimila, hanno presentato istanza di rimborso al gestore e anche all’Arera sulla tariffa fissa a contatore, perché ritenuta esorbitante, era di 97,48 euro per il 2018. A distanza di oltre due anni, ancora non abbiamo avuto alcuna risposta – aggiunge Surace – segnalo anche la legge regionale 19 del 2019 rimane carta straccia. Il Presidente non ha attuato quanto previsto dall’articolo 6, che prevede un suo intervento per sciogliere eventualmente il contratto con Siciliacque o comunque adeguare le tariffe, equiparandole a quelle nazionali o europee”. Dopo il caso del servizio idrico, potrebbe aprirsi anche quello dei rifiuti, già al centro di non poche attenzioni.