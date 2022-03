Tutto pronto per la terza del campionato Enduro Fmi, tappa alla memoria di Vizzini

Gela. Torna in città il campionato regionale Enduro Fmi per disputare la terza prova. Il circus delle cavallette a ruote tassellate farà tappa all’Mx Enduro Park in contrada Spinasanta. La manifestazione sportiva è promossa dall’asd Mx Montelungo, presieduta da Gaetano Riggio, e sarà dedicata interamente alla memoria di Riccardo Vizzini. Per l’occasione il moto club “Mx Montelungo ha organizzato una due giorni dedicata interamente agli appassionati delle moto da enduro come lo era, appunto, Riccardo Vizzini.