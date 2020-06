Tutto tranne che lavorare, sospesi per assenteismo 10 funzionari Urega

Caltanissetta. Un anno di indagini fatte da appostamenti, pedinamenti e riprese video per accertare decine di casi di assenteismo. Nel mirino della Guardia di Finanza di Caltanissetta, coordinati dalla Procura, dieci funzionario dell’Ufficio Regionale Gare di Appalto (U.RE.G.A.) – Servizio Territoriale di Caltanissetta. Le fiamme gialle hanno eseguito una ordinanza di misure cautelari, emessa dal GIP presso il tribunale, che sospende da 6 mesi ad 1 anno dieci funzionari dell’ufficio.

L’accusa è di truffa aggravata e di false attestazioni o certificazioni relativamente alle presenze in servizio. È stato rilevato che gli indagati, dopo aver timbrato o aver fatto timbrare il badge da colleghi compiacenti, anziché dedicarsi alle mansioni loro demandate, si allontanavano in modo sistematico e consuetudinario dal luogo di lavoro per girovagare per le vie cittadine, recarsi in banca, fare la spesa o dedicarsi ad altre esigenze personali. L’assenza dagli uffici si protraeva anche per quattro/cinque ore su un turno di servizio della durata di sei ore.