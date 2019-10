Uccisi con colpi alla testa, gatti ritrovati al residence “L’Agave” morti per violenze

Sarebbero emersi evidenti segni di maltrattamenti e i colpi letali erano concentrati in testa. Nel corso del tempo, sempre al residence “L’Agave”, lungo la Gela-Manfria, non sono mancati casi di avvelenamento di gatti e cani. Anche per questo motivo, dopo il ritrovamento, qualcuno aveva ipotizzato l’uso di esche avvelenate per ucciderli.