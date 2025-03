Ucraina, Rubio “Contatti con Mosca”, ma Cremlino frena su proposte

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sono previsti in giornata dei contatti tra Washington e Mosca sul dossier ucraino. Lo ha reso noto il segretario di Stato americano, Marco Rubio, secondo quanto riferisce il Guardian. Gli Stati Uniti, ha aggiunto Rubio, sperano di avere una risposta positiva da Mosca e “sollecitano fermamente i russi a porre fine a tutte le ostilità”. Nel frattempo, i colloqui di ieri tenuti in Arabia Saudita tra le delegazioni di Washington e Kiev hanno visto accettare, da parte ucraina, la proposta di un cessate il fuoco di 30 giorni. Un’ipotesi su cui oggi il Cremlino frena in attesa di “informazioni dettagliate”. “Ieri, parlando con la stampa, sia Rubio che (il consigliere per la sicurezza della Casa bianca) Waltz hanno detto che ci avrebbero trasmesso informazioni dettagliate sull’essenza della conversazione avvenuta a Gedda”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ai giornalisti nel corso di un punto stampa. “Per prima cosa dobbiamo ottenere queste informazioni. In questi giorni abbiamo pianificato anche dei contatti con gli americani, durante i quali contiamo di ricevere informazioni complete”, ha precisato Peskov. Sicuramente uno dei temi sul tavolo, ieri a Gedda, ha riguardato il delicato tema di eventuali “concessioni territoriali”. A renderlo noto, oggi, è sempre il segretario di Stato Usa Rubio. Un risultato tangibile e immediato è intanto emerso dai colloqui in Arabia Saudita ed è decisamente a favore di Kiev. Gli Stati Uniti hanno infatti deciso di ripristinare la fornitura di armi e soprattutto lo scambio di informazioni d’intelligence, vitali al fronte per poter prevenire le mosse russe.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-