Ucraina, Tajani “Lavorare con Europa unita e Usa per la pace”

ROMA (ITALPRESS) – “La nuova amministrazione americana ha decisodi avviare un percorso che porti alla fine della guerra inUcraina: detto questo, dobbiamo vedere come si concretizza questanuova fase. L’Italia ritiene che sia assolutamente fondamentalelavorare con l’Europa unita, ma per garantire la sicurezza infuturo dell’Ucraina e dell’intero continente europeo serve unacollaborazione tra Europa e Stati Uniti”. Lo ha detto ilvicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Radio24.”Gli americani non hanno tolto le sanzioni allaRussia, noi non abbiamo tolto le sanzioni alla Russia, anzi:continueremo a tenere una posizione di grande fermezza, nellasperanza che si possa arrivare a una pace duratura che sia giustae che garantisca l’indipendenza dell’Ucraina e la sicurezzadell’Europa. Non ci può essere una trattativa senza mettere sultavolo le sanzioni, quindi dobbiamo assolutamente lavorareaffinchè l’Europa possa essere unità, senza fughe in avanti”, ha aggiunto. “Ci siamo abituati al linguaggio della nuova amministrazione americana, non è un linguaggio che ci appartiene. Zelensky è stato eletto, era sostenuto anche all’amministrazioneTrump: non so i motivi che abbiano spinto Trump a usare parolecosì dure, probabilmente non ha gradito la reazione di Zelenskyall’incontro che c’è stato in Arabia Saudita tra americani erussi. Probabilmente c’è stata tensione, ma non dobbiamo farci prendere dalla cronaca e dallo scontro verbale, dobbiamo invece lavorare per raggiungere l’obiettivo della pace”, ha concluso il ministro.(ITALPRESS).-Foto: Italpress-