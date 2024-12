Ucraina, Tajani “Lavoriamo per la pace entro il 2025”

ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo lavorare per raggiungere un cessate il fuoco e per una pace giusta, che non può essere una sconfitta dell’Ucraina”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite a Ping Pong su Rai Radio1. “Bisogna lavorare con gli Stati uniti e l’Europa, l’Italia farà la sua parte – ha detto il ministro – coinvolgendo sempre l’Ucraina, in modo che quest’anno (2025, ndr) si possa ragionevolmente concludere una guerra che ha provocato centinaia di migliaia di vittime”. Per quanto riguarda la situazione in Siria, “credo che si debba innanzitutto garantire l’unità dello stato siriano, la stabilità, e avere la certezza che il governo sarà rispettoso dello stato di diritto e delle minoranze: allora sarà giusto che non ci siano più presenze straniere. La situazione è ancora troppo incerta”. Il ministro ha quindi commentato la notizia che il premier israeliano Benyamin Netanyahu, ha ordinato alle forze armate di restare in Siria per un anno. “Ritengo che Israele voglia capire cosa accadrà e garantire la sua sicurezza”, ha concluso Tajani.

(ITALPRESS).

-Foto: Agenzia Fotogramma-