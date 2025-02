Ucraina, Zelensky “Putin non può dare reali garanzie di sicurezza”

MONACO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Il destino di questa guerra non può essere determinato solo da pochi leader: non Trump e Putin, nè io e Putin, nessuno qui a Monaco insieme a Putin. Dobbiamo unirci per raggiungere la vera pace”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza a Monaco.”Putin non può offrire reali garanzie di sicurezza. Non solo perchè è un bugiardo, ma anche perchè la Russia nella sua situazione attuale ha bisogno della guerra per mantenere il potere. E il mondo deve essere protetto da questo”, ha sottolineato Zelensky che propone “un esercito europeo come potenziamento della Nato”, in secondo luogo “una politica estera comune europea”, come terzo punto “un livello di cooperazione europea che Washington prenda sul serio”. Quarto punto, “il rispetto del diritto internazionale”, e in quinto luogo “la continuazione della pressione sulla Russia, perchè è questa pressione a garantire la pace, non le parole di Putin”. Per Zelensky il presidente russo “sta mentendo ed è debole. Dobbiamo approfittarne adesso, non dopo. E dobbiamo agire come Europa, non come un gruppo di individui disparati”.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).