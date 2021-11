Udc dà l’ok al documento per il rilancio, Incardona: “Può essere ampliato con confronto”

Gela. Nessun preconcetto politico sul documento per il rilancio amministrativo. I centristi dell’Udc, che durante alcuni frangenti della crisi politica sono sembrati fuori dal progetto Greco, hanno invece ottenuto la conferma dell’assessore al bilancio Danilo Giordano. Nessun divorzio dal primo cittadino, ma anzi i centristi sono tra i primi a confermare che il documento per il patto di governo l’hanno già di fatto approvato. “Per noi, va bene – dice il capogruppo Salvatore Incardona – lo abbiamo riferito anche al sindaco, che ce l’ha trasmesso. Pensiamo che vada comunque ampliato, con impegni programmatici precisi. Si fa riferimento, tra le altre cose, ad un eventuale secondo mandato del sindaco e a maggior ragione vogliamo arrivarci con cose tangibili fatte per la città”. Per Incardona, in questa fase, sarebbe utile un confronto nella maggioranza, che con la giunta riconfermata dovrà accompagnare il sindaco Lucio Greco fino alla conclusione del suo mandato. “E’ un documento che può essere integrato proprio con un cronoprogramma preciso sulle cose da fare e sugli impegni programmatici – aggiunge Incardona – sarebbe utile un confronto nella maggioranza, proprio su questi aspetti”. L’assessore Giordano, in quota Udc, in questi giorni dovrà valutare il contenuto della deliberazione della Corte dei Conti regionale, che ha espresso conclusioni piuttosto critiche sulla gestione dei numeri del municipio, ma anche attendere il voto dell’assise civica sul rendiconto 2020. Il sindaco Greco ha confermato il rapporto politico con i centristi e con l’assessore, che aveva già ottenuto riscontri, anche prima dell’acuirsi della crisi.