Udc da Turano, rapporto politico “blindato”: entrano Gennuso e Antonuccio

Gela. Il legame politico rimane molto forte, nonostante le tante polemiche sul taglio dei 33 milioni di euro del “Patto per il Sud”. Gli esponenti locali dell’Udc e l’assessore regionale Mimmo Turano, anche ieri a Palermo, non hanno trascurato il tema del futuro del gruppo, in città e sul territorio. Nel corso di un lungo incontro, pare che Turano abbia rassicurato sulla garanzia dei fondi del “Patto per il Sud” e sui progetti, anche se di recente la commissione bilancio Ars ha ratificato il definanziamento. L’esponente della giunta Musumeci si è portato avanti sulle Zone economiche speciali, appena autorizzate dal governo. La prossima settimana sarà in città. “Abbiamo organizzato una visita per presentare i contenuti più importanti dei provvedimenti che riguardano le Zone economiche speciali, a cominciare da quella di Gela – dice il consigliere comunale centrista Salvatore Incardona – credo che ci sarà un incontro anche con il sindaco Lucio Greco. Sto cercando di fissare un confronto anche con l’assessore Alberto Pierobon”. Con l’ingresso in giunta dell’Udc, l’asse tra Incardona e Greco sembra essere più che consolidata, nonostante qualche malumore da parte degli altri alleati. L’Udc e Turano ribadiscono che c’è stata la volontà di ampliare la Zes locale, facendo rientrare tra le aree che usufruiranno di sgravi e detassazione anche quelle del perimetro industriale di Eni. In attesa dell’arrivo di Turano in città, lo stesso Incardona conferma che il gruppo locale si amplia. Entrano ufficialmente Nicola Gennuso e Sergio Antonuccio.