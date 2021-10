“Udc fermo nel difendere i risultati di Giordano”, Schichilone: “Ripartiamo con Greco”

Gela. Sembravano vicini alla rottura politica con il sindaco Lucio Greco, che ha messo in dubbio la riconferma dell’assessore Danilo Giordano e del rapporto con l’Udc. Invece, alla fine, anche i centristi faranno parte del rilancio amministrativo del sindaco, rinnovando il patto stretto con la sua amministrazione comunale. Il coordinatore provinciale Silvio Scichilone guarda alle prossime tappe e ritiene che il partito avrà un ruolo importante. “Il sindaco Lucio Greco pur operando in un contesto di difficoltà oggettive, ha saputo ritrovare la compattezza della compagine di maggioranza, assicurando alla città un percorso di continuità amministrativa necessario a non vanificare l’importante lavoro svolto in questi anni. Il confronto in questo periodo di verifica è stato intenso, a tratti anche aspro ma certamente utile ad appianare divergenze e contrasti che nel corso degli ultimi mesi rischiavano di distogliere l’azione politica-amministrativa dalle reali esigenze della città. Il nostro partito, in tutte le sue articolazioni – dice Scichilone – ha mantenuto un’interlocuzione aperta, trasparente, dialogante ma anche ferma nel rivendicare i risultati raggiunti dall’assessore Danilo Giordano e la linearità dimostrata costantemente dal capogruppo Salvatore Incardona, con la sua presenza propositiva in consiglio comunale. La città, grazie all’impegno e alla professionalità dell’assessore Giordano, ha potuto avere un bilancio di previsione approvato i primi di agosto, rompendo così una tradizione negativa che ha visto, per decenni, la città disporre di questo fondamentale strumento contabile quasi sempre a fine anno”. Le interlocuzioni politiche si sono spinte fino a Palermo, con l’interessamento del coordinatore regionale Decio Terrana. “In queste settimane di confronto serrato è stato prezioso il lavoro politico del coordinatore regionale Decio Terrana, con impegno e pragmatismo ha esercitato un’azione di dialogo costante e convincente per la ricomposizione del quadro politico locale. L’Udc continuerà a mantenere la sua linea collaborativa, di impegno e di continuo interesse per la città, oggi con maggior slancio e convinzione, insieme all’onorevole Decio Terrana e al capogruppo Salvatore Incardona – aggiunge – cercheremo di essere ancora più incisivi e disponibili per affrontare le tante necessità e richieste della città, con il governo regionale e quello nazionale attraverso i nostri rappresentanti istituzionali”.