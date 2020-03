Udc-Greco, “esperienza maestra anche per altri Comuni”: Incardona, “regionali? Io ci sono”

Gela. L’Udc che ha abbracciato il progetto politico del sindaco Lucio Greco, dopo l’iniziale sostengo alla coalizione elettorale di centrodestra, va verso una nuova “vita” politica, soprattutto a livello locale. L’avvocato gli ha garantito piena rappresentanza, con l’assessorato assegnato a Danilo Giordano, tecnico fortemente sponsorizzato dal consigliere comunale Salvatore Incardona e dal coordinatore provinciale Silvio Scichilone. I vertici locali, allo stesso tempo, stanno accelerando verso il congresso. Incardona lascerà la carica di coordinatore cittadino, per dedicarsi quasi del tutto all’attività consiliare. “Non è facile svolgere entrambi i ruoli – dice – con il congresso cittadino individueremo un nuovo coordinatore”. Buona parte della quotazione politica dei centristi, che hanno detto sì a Greco, passa dallo stesso Incardona. Il ribaltone che li ha portati in giunta, ottenendo un assessorato comunque di peso, non è passato inosservato. A Palermo, guardano alle vicende locali. Ieri, lo stato maggiore dell’Udc, a livello regionale, si è dato appuntamento per fissare le prossime tappe. “L’esperienza di Gela, lo posso assicurare – continua Incardona – viene vista come esperienza maestra, anche per altri Comuni. C’è enorme soddisfazione per i risultati che abbiamo raggiunto in così poco tempo”. Le larghe intese sperimentate a Palazzo di Città non vengono disconosciute dai leader del partito, anzi. E’ inevitabile che si guardi alla piazza politica locale, anche nell’ottica di un futuro più o meno vicino, segnato dalla scadenza elettorale delle regionali. “Le regionali? Inutile nasconderlo – aggiunge Incardona – io ci sono. Lo confermo. L’attenzione che il partito ripone nei miei confronti è una nota d’orgoglio”. Su Incardona non sembrano mancare le garanzie politiche di pezzi importanti del partito siciliano, a cominciare dagli assessori regionali Domenico Turano e Alberto Pierobon. Nei prossimi giorni è già in programma un incontro operativo alla Regione. Incardona, Scichilone e il neo assessore Danilo Giordano si confronteranno con Turano e Pierobon.