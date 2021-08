“Udc gruppo di riferimento”, Incardona: “Giordano essenziale, privarsene è pura follia”

Gela. Da “ospite”, neanche tanto gradito, almeno da un punto di vista politico, a gruppo che è riuscito a mettere insieme, probabilmente gli atti più complessi (quelli finanziari), chiudendo la partita in piena estate, con abbondante anticipo, rispetto alle consuetudini. L’approvazione del bilancio di previsione 2021 e di tutti gli atti finanziari propedeutici, ma non solo, rafforza, e non poco, la posizione dei centristi dell’Udc. L’assessore Danilo Giordano, nonostante una maggioranza che comunque non ha mai risparmiato tensioni e scontri, alla fine è riuscito ad avere i numeri, portando a casa atti cruciali, anche con qualche parola di supporto, pure dall’opposizione. Particolari che non sono sfuggiti al capogruppo centrista Salvatore Incardona, che spinse per avere Giordano in giunta, in quota Udc. “Rinunciare a Giordano? Sarebbe una follia. Ormai, credo si possa dire che è l’assessore di tutti, al di là di qualsiasi diffidenza – spiega – su diversi temi, addirittura, è riuscito ad avere il sostegno della maggioranza ma anche dell’opposizione. Un bilancio approvato ad agosto, probabilmente, non si vedeva neanche quando le maggioranze erano veramente bulgare. Giordano lavora come un tecnico, perché quello gli è stato chiesto e lo fa bene. Del resto, i risultati sono sotto gli occhi di tutti”. Il protagonismo dell’Udc, che due anni fa, in campagna elettorale, sosteneva la coalizione a guida leghista, può dare fastidio agli alleati della prima ora dell’avvocato Greco? “L’Udc – dice Incardona – alla luce del voto di ieri e degli importanti atti che sono stati approvati, si conferma un gruppo politico di riferimento per il sindaco Lucio Greco. Lo abbiamo sempre detto, i nostri riferimenti, anche quelli regionali, sono sempre a disposizione dell’amministrazione comunale”. Incardona e il coordinatore provinciale Silvio Scichilone, del resto, anche quando è riemersa l’eventualità di un azzeramento della giunta, hanno fatto capire di non essere per nulla d’accordo, proprio sulla scorta del lavoro fatto dall’assessore Giordano.