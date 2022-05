“Udc ha voluto azzerarmi”, Incardona: “Potrei sostenere candidato centrodestra”

Gela. Un ruolo attivo, “diretto o indiretto”, per le regionali e in vista di una programmazione futura, che arriva fino alle prossime amministrative. Il consigliere comunale centrista Salvatore Incardona, almeno formalmente, mantiene il vessillo Udc all’assise cvica ma per il resto sembra quasi avere le mani libere, con interlocuzioni che vanno avanti. “Sto parlando con forze di centrodestra della maggioranza del sindaco Lucio Greco – dice – la prossima competizione per le regionali la considero molto importante e voglio avere un ruolo diretto o indiretto, magari appoggiando un candidato. Potrebbe essere un segnale, in un percorso che per me deve arrivare fino alle prossime amministrative”. Incardona non fa riferimenti diretti all’interlocutore con cui continua a rimanere in contatto, ma già qualche mese fa si era ipotizzato un avvicinamento al gruppo di Forza Italia, che continua ad appoggiare il sindaco Lucio Greco. “In consiglio comunale confermo la mia collocazione con l’Udc e il pieno sostegno all’assessore Danilo Giordano e chiaramente al sindaco Lucio Greco. Con il primo cittadino il dialogo è costante. Per il resto, posso dire che l’azzeramento deciso dall’Udc, a distanza di mesi, era rivolto solo a me. Evidentemente, c’era questa volontà. Non è un caso che fino ad oggi non si sia provveduto alla nomina di un nuovo commissario e non si è tenuta una riunione per spiegare le ragioni. E’ stato azzerato Incardona e c’era questa volontà. Di conseguenza, i rapporti sono stati compromessi”. Incardona e l’Udc sono ai titoli di coda ormai da tempo. Il consigliere ha scelto di avviare il dialogo con forze di centrodestra e con le regionali potrebbe diventare qualcosa di più, fino ad un’eventuale adesione ad un nuovo partito.