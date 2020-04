Iudice mette all’asta due opere per donare soldi agli ospedali

Gela. Un’opera d’arte donata per la vita. Giovanni Iudice è tra gli 80 artisti che hanno deciso di donare una propria opera, in questo caso un dipinto, nell’iniziativa promossa dalla Valle D’Aosta denominata arte per la vita. L’opera è una litografia pastellata a mano. L’intero ricavato sarà devoluto all’emergenza Covid.

Ma Iudice lo ha già fatto anche per l’ospedale di Gela. Un collezionista, non gelese, ha comprato la sua opera, consentendo all’artista di poter fare una ennesima donazione. “Lo faccio spesso – racconta – quando me lo chiedono sono sempre disponibile. Ho venduto due opere, per l’esattezza due litografie pastellate e mano. Mi hanno anche contattato per un’altra esposizione virtuale a Milano. In questo momento anche l’arte può dare una mano e io lo faccio volentieri”.