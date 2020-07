Ue conferma, darsena porto mai inserita in programmazione: “Regione fa sfumare tutto”

Gela. Dal novembre dello scorso anno non è cambiato nulla. Il grande progetto della darsena commerciale, quello che dovrebbe mutare totalmente il volto del porto locale, ancora insabbiato e senza neanche gli interventi di base, non figura nella relativa programmazione. Da Bruxelles hanno risposto al comitato pro porto, che da anni si batte per avere un sito efficiente e adeguato ad una città di mare. “Abbiamo chiesto più volte alle autorità siciliane l’inserimento formale del Gp nella tabella dei grandi progetti (Tabella 27 del POR) e nella strategia del programma e ultimamente anche formalmente lo scorso 28-02-2020 in occasione di una lettera inviata direttamente al presidente Musumeci – hanno risposto dall’Ue – ma a tutt’oggi il progetto non risulta né inserito nella programmazione né notificato formalmente ai servizi della Commissione, e pertanto da parte della Dg Regio nessuna procedura è stata avviata per l’approvazione dello stesso. Dovreste attivarvi verso la Regione per sollecitarne l’inserimento in programmazione regionale“. La Regione non ha dato alcun segnale, nonostante venerdì il sindaco Lucio Greco, in un vertice a Palermo, abbia ricevuto rassicurazioni dal presidente Nello Musumeci e dall’assessore Mimmo Turano, almeno su finanziamenti tagliati per il “Patto per il Sud” ma che dovrebbero rispuntare con i progetti esecutivi. Da un lato, a Palermo rassicurano; dall’altro, non inseriscono in programmazione un’opera strategica. Il comitato ha scritto a Musumeci, riportando la risposta dell’Ue.